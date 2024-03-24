سعود عبدالحميد يغادر معسكر منتخب السعودية

أعلن اتحاد الكرة السعودي موافقة الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي مغادرة لاعبه عبدالحميد معسكر الأخضر.

أكد الاتحاد عبر بيانه أن روبرتو مانشيني⁩ سمح لسعود عبدالحميد بمغادرة المعسكر لوجود والده في العناية المركزة.

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة طاجيكستان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

وكان "روبرتو مانشيني" استبعد اللاعب "ناصر الدوسري " من معسكر الأخضر، بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ووفقاً للإجراءات المتبعة ، تم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب .