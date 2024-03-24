شباب الأهلي ضيفًا على سيراميكا بدوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 ، اليوم الأحد خارج ملعبه مع سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.



يدخل «أهلي 2003» المباراة وفي رصيده 54 نقطة، يتصدر بها الترتيب، وسجل الفريق 47 هدفًا، مقابل 21 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبدالظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك