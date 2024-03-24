قرار جديد ضد المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزه، اليوم الأحد، بمعاقبة "ن. خ"، 36 سنة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بالتعدى على طفلة "ابنة شقيقه" جنسيا بالقوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بالتعدى على طفلة "ابنة شقيقه" بالقوة، أوصد باب المسكن محل الواقعة بقصد إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، وما أن ظفر بها تعدى عليها جنسيا تحت تهديد سلاح أبيض "سكين" مستغلا براءتها وحداثة سنها حال كونه من أحد المتولين تربيتها.

وقالت المجنى عليها "و.ك" 15 سنة، إن المتهم اصطحبها لغرفة نومه عنوة وأوصد الباب وتعدى عليها تحت تهديد سلاح أبيض.

وشهد مجري التحريات أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة، على نحو ما شهدت به المجنى عليها، كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بقصد التعاطى.

ومن جهة أخرى أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة أشرف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها شروق- كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو الزواج منها .



كما أنه استخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانونًا.

واستجوبت نيابة الجيزة المتهم بتهديد شروق أشرف (شقيقة نيرة أشرف) بالقتل، للوقوف على أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل ولم تكن الواقعة الأولى للمتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف، إذ ارتكب ذات الواقعة مع عدة فتيات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لا تربطه علاقة مع شقيقة نيرة أشرف كما زعم في رسائله.

وأدلى المتهم باعتراف أنه قام بذلك لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ علي مراسلات التهديدات تمهيدا لتفريغها.

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى– مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى حال رفضها الزواج به.

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



