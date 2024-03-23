محمد آل فتيل يعود إلى المنتخب السعودي بعد غياب 5 سنوات

عاد محمد آل فتيل لاعب النصر إلى صفوف المنتخب السعودي بقرار من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد غياب لنحو 5 سنوات وذلك ليكون بديلًا للمدافع الأساسي علي البليهي.

تأكد غياب البليهي عن مباراة السعودية وطاجيكستان المقرر لها الثلاثاء المقبل بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وانضم آل فتيل إلى معسكر المنتخب السعودي بعد غياب 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور له في بطولة كأس آسيا 2019 التي ودع فيها الأخضر من دور الـ16 على يد اليابان.

ويمتلك محمد آل فتيل مع المنتخب السعودي 11 مباراة دولية، حيث كان أول انضمام له بتاريخ 23 مارس 2017، تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك وسجل محمد آل فتيل هدف واحد فقط بقميص الأخضر، كان في مرمى كوريا الشمالية، في بطولة كأس آسيا 2019، ولم يحصل على أي إنذار أو طرد خلال مسيرته مع الأخضر.