تشديدات على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني في شهر رمضان

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة انتظام حضور الطلاب، ومواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا، اليوم الأحد، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ونبه وزير التربية والتعليم بحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية.

ووجه وزير التربية والتعليم بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل، والإعلان عنها من خلال المدرسة.

تفعيل الغياب الإلكتروني خلال شهر رمضان

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار تفعيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس في شهر رمضان 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة استمرار تفعيل نظام تسجيل الغياب الإلكتروني في المدارس وتوثيقه يوميا لجميع الصفوف التعليمية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية خلال شهر رمضان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن تسجيل الغياب الإلكتروني يأتي تأكيدا لأهمية الحفاظ على انسيابية العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط في البيئة التعليمية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد كشفت حقيقة ما تداول حول رفع الغياب لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم وجود أية نية لرفع الغياب خلال شهر رمضان، وأن الطلاب سيحضرون يوما دراسيا كاملا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن خطة توزيع المناهج الدراسية لجميع الصفوف مستمرة لبعد شهر رمضان، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الحضور إلزامى خلال شهر رمضان لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية في المدارس.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة انضباط الدراسة بشكل كامل، مشيرة إلى أن الصيام يجب أن يكون حافزا للحضور وليس العكس.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة متابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم بضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب خلال شهر رمضان.

ونبه وزير التربية والتعليم على إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس.