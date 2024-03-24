ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بإصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق آخر فقد كشف مصدر أمني عن إصابة 5 أطفال بينهم طفلتي توأم، اليوم السبت، إثر سقوط سقف منزل شقتهم في أوسيم شمال الجيزة، علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين ال5 وهم: التوأم «آية»، و «مكة»، وأختهما «شروق»، 11 عاما، والطفلة منة مصطفى، وأختها «حبيبة»، لأقرب مستشفى.



وتبين أن الأطفال الـ 5، أصيبوا بكسر في الجمجمة، وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وبإخطار النيابة العامة، طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير واف بها، فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء والدي الأطفال لسماع إفادتهم.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالطالبية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,8 مليون جنيه) تقريبا.