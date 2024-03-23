حكم رادع بحق ٤ مُدانين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، حكما بالسجن لمدة عامين لتشكيل عصابي لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس.

وأحالت النيابة 4 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة عين شمس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وانتقلت مباحث عين شمس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

تم ضبط المتهمين، المقيمون بمكان البلاغ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى غرف العقار، كما تم العثور على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، إلى أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي ‏المُخدرات في منطقة البساتين. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي والإتجار مًخدر ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت إليه تهمة تعاطي جوهر مخدر المورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقضت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُـتهم أحمد.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما ‏أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها ‏وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد ضابط ‏المباحث في القسم.