المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش بالجيزة

قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 5187 جنايات قسم شرطة الجيزة، أن المتهم «ع. ر. ص» أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بعد سماع أقوال الشهود، إلى محكمة جنايات الجيزة والتي أصدرت حكمها السابق ذكره.

معاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة

وفى سياق آخر أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة، وبحوزته كارنيه تحقيق شخصية مزور لسرقة المواطنين في القاهرة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة للأجهزة الأمنية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، اشتبهت في شخصين حال استقلالهما سيارة "أجرة- تاكسي" وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنها منتهية التراخيص وادعى قائدها أنه أحد رجال الشرطة وقدم تحقيق شخصية بفحصه تبين أنه "مزور".

وأثناء استكمال الفحص حاول الهرب بالسيارة إلا أنه اصطدم بسيارة أخرى بمحيط الضبط، مما نتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة الأخيرة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه وبصحبته شقيقه، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب واقعة تزوير بطاقة تحقيق الشخصية التي بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه إلى أن تمت إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.