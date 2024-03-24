6 أعراض تشير إلى ظهور التصلب المتعدد

التصلب العصبي هو مرض مناعي ذاتي مزمن يؤثر على أغشية الدماغ والحبل الشوكي.

التصلب المتعدد، يدمر الجهاز المناعي البشري غشاء المايلين للألياف العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، المسؤولة عن إرسال النبضات إلى الجسم ويمكن أن تختلف عواقب هذه العملية من خدر طفيف في الأطراف إلى الشلل أو العمى.

وفقًا للمركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI)، من المرجح أن يتم تشخيص التصلب المتعدد بثلاث مرات لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما. يتم تسجيل حالة واحدة من كل عشر حالات قبل سن 18 عاما.

لماذا تبدأ الخلايا المناعية في مهاجمة الألياف العصبية في جسمها؟

لا توجد إجابة دقيقة على هذا السؤال حتى الآن. وفقا للإصدارات الحالية، يمكن أن يؤدي الاستعداد الوراثي والتدخين ونقص فيتامين (د) والتعرض لفيروس إبشتاين بار في سن مبكرة ومحتوى الملح العالي في الطعام وضعف البيئة إلى حدوث التصلب المتعدد.

ما هي الأعراض التي يمكن أن تشير إلى ظهور المرض؟

الرؤية السيئة

الاضطرابات البصرية المفاجئة هي واحدة من أكثر أعراض التصلب المتعدد شيوعا. على سبيل المثال، قد يجد الشخص أن إحدى عينيه ترى جيدا والأخرى سيئة، أو لديه شعور بأن شيئا ما قد دخل في العين. الانتهاكات الأخرى هي تشوهات الألوان المتكررة أو الخطوط الغامضة أو "الذباب" أو البقع أمام العينين.

أحاسيس غير سارة في الأطراف

صرخة القشعريرة والحرق والوخز وشد الجلد - لا ينبغي أن تمر كل هذه الأعراض دون أن يلاحظها أحد إذا بدأت في تذكيرك بنفسك بانتظام.

مشاكل في المهارات الحركية الدقيقة

العمل مع الأصابع في التصلب المتعدد معقد لدرجة أنه يصبح مستحيلا. إذا لم تتمكن من طلب رسالة نصية قصيرة، اسحب الخيط إلى الإبرة، وتأكد من الذهاب إلى الطبيب. التدهور الحاد في المهارات الحركية الدقيقة هو أحد أقدم علامات هذا المرض.

النسيان وتغيير حاد في المزاج

يلاحظ الأطباء الذين يعملون مع المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد: في أكثر من 60٪ من الحالات، يتجلى المرض في زيادة في نوبات اضطرابات الذاكرة. أيضا، يمكن الإشارة إلى تطور المرض من خلال التهيج على المدى الطويل، أو تقلبات المزاج الحادة والدموع غير المنضبطة أو الضحك.

تغييرات البول

إذا أصبح الذهاب إلى المرحاض للتبول أكثر ندرة أو، على العكس من ذلك، أكثر تواترا مع كمية لم تتغير من استهلاك السوائل، يمكن أن يكون هذا أيضا إشارة إلى المرض. قد تكون هناك أيضا ظواهر مثل عدم القدرة على التبول تماما والدوافع القوية المفاجئة.

أحاسيس جسدية جديدة

يتحدث معظم المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد عن التغيرات في الأحاسيس الجسدية - على سبيل المثال، بطريقة جديدة، وليس كما يبدأ الشعور بنسيج الملابس من قبل. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث تشنجات عضلية لا إرادية، أو يوجد ضعف أو تصلب فجأة في العضلات. الألم الجسدي ليس من غير المألوف أيضا.