ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الثلاثاء القادم، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأكدت أن يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، هناك نشاط للرياح على مناطق غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتابعت: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، يوجد نشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء القادم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 26 الصغرى 16

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 17

جنوب سيناء:- العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد:- العظمى 27 الصغرى 14

جنوب الصعيد:- العظمى 29 الصغرى 16

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء القادم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 30 الصغرى 18

السواحل الشمالية:- العظمى 30 الصغرى 19

جنوب سيناء:- العظمى 30 الصغرى 19

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 17

جنوب الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 19

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس القادم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 16

السواحل الشمالية:- العظمى 28 الصغرى 15

جنوب سيناء:- العظمى 30 الصغرى 18

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 20