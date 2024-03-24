مراسلة "القاهرة الإخبارية": انتهاكات ومعاملة سيئة للفلسطينيين في سجون الاحتلال

قالت ولاء السلامين قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رام الله الفلسطينية، إن هناك حدوث انتهاكات ومعاملة سيئة للفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث تتعرض الأسيرات لانتهاكات جسيمة، إذ يهددن بالاغتصاب كما يتعرضن للتعذيب والتنكيل بشكل يومي.

وأضاف "السلامين"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية داما الكردي، أن هناك اعتقالات بالجملة وهي كبيرة جدا، وحسبما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين أنه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فإن أعداد المعتقلين الفلسطينيين هي الأعلى منذ السنوات السابقة والأكثر دموية وانتهاكات بحق الأسرى داخل السجون.

وأشارت إلى أن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية تعتدي على الفلسطينيين بالضرب المبرح وتقدم وجبة واحدة سيئة من الطعام وتترك نوافذ السجون مفتوحة 24 ساعة رغم البرد ومنع زيارة أهالي الأسرى لذويهم داخل سجون الاحتلال وبعض الأحيان يجرى منح محاميي هيئة شؤون الأسرى والمحررين من الجلوس مع المعتقلين داخل السجون.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي.

ويعاني المرضى والنازحون في الشفاء من غياب الخدمات الصحية، والطعام والمياه جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى منذ 7 أيام.

وكان أُعلن عن ارتقاء 5 من الجرحى المحاصرين أمس في مجمع الشفاء الطبي بسبب غياب الخدمات الصحية والطعام والمياه وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية المكثفة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 3 مصابين إلى المستشفى المعمداني إثر تعرضهم للقنص في محيط مجمع الشفاء.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل دخانية في محيط حي الرمال، كما أطلقت طائرات الاحتلال النار على المواطنين في محيط منطقة الجندي المجهول بالحي.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء الذي يضم نحو 7 آلاف نازح ومريض، وينفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى.