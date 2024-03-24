فوائد صيام رمضان على صحة الإنسان

شهر الصيام، يعد صيام شهر رمضان المبارك علاج قوي لصحة الإنسان، إذ يحمي الجسم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وهو ما ينعكس على الصحة الجسدية والنفسية، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، فوائد صيام رمضان على الصحة.

فوائد الصيام لصحة الإنسان

يقلل الصيام من فرص إصابة الجسم بالالتهابات.

يقوي الصيام من الأداء الإدراكي، ويحد من الإصابة بالخرف والزهايمر.

ينظم الصيام مستويات السكر في الدم.

يحسن الصيام من صحة القلب.

يساعد الصيام على فقدان الوزن.

يساعد الصيام في تقوية الجهاز المناعي.

يقي من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة.

يقي من الإصابة بأمراض الجهاز العصبي.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.