عاجل
أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كرواتيا ويطير إلى السعودية
الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فوائد صيام رمضان على صحة الإنسان

بوابة الوفد الإلكترونية

شهر الصيام، يعد صيام شهر رمضان المبارك علاج قوي لصحة الإنسان، إذ يحمي الجسم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وهو ما ينعكس على الصحة الجسدية والنفسية، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، فوائد صيام رمضان على الصحة.

فوائد الصيام لصحة الإنسان

يقلل الصيام من فرص إصابة الجسم بالالتهابات.

يقوي الصيام من الأداء الإدراكي، ويحد من الإصابة بالخرف والزهايمر.

ينظم الصيام مستويات السكر في الدم.

يحسن الصيام من صحة القلب.

يساعد الصيام على فقدان الوزن.

يساعد الصيام في تقوية الجهاز المناعي.

يقي من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة.

يقي من الإصابة بأمراض الجهاز العصبي.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.

الجريدة الورقية