تبدأ من مغرب اليوم.. دعاء ليلة النصف من رمضان

سويعات قليلة تفصلنا عن بداية ليلة النصف من رمضان، إذ تبدأ من أذان المغرب اليوم الأحد حتى فجر غدًا الإثنين، وفي تلك الليالي المباركة يسعى المسلمون لاغتنامها بالتقرب إلى الله والدعاء والصلاة وقراءة القرآن.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء ليلة النصف من رمضان.

دعاء ليلة منتصف رمضان

اللهم في ليلة النصف من شهر رمضان ردني إليك ردًا جميلًا.

اللهم إنها ليلة النصف من رمضان، فاللهم ارزقني فيها طاعة العابدين، واشرح فيها صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم يا من دبر ليوسف أمره، دبر لي أمري واصلح لي حالي وارزقني واكفني شر خلقك.

اللهم إني أسألك باسمك الجبار أن تجبرني جبرًا يليق برحمتك، جبرًا يتعجب له أهل السموات والأرض.

اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وآنس وحدتي وفرج همي وغير حالي لأفضل حال عاجلا غير آجلا.

اللهم في ليلة النصف من رمضان، اهدني لصالح الأعمال واقض لي فيها الحوائج والىمال، يامن لا يحتاج إلى السؤال، يا عالما بما في صدور العالمين.

اللهم افتح لي أبواب الجنان، واغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.