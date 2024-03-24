مسلسل لحظة غضب| موعد عرض الحلقة الأخيرة والمنصة الناقلة

تُعرض، الليلة، الحلقة الأخيرة من مسلسل لحظة غضب، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني 2024، مع باقة درامية متنوعة من الموضوعات الاجتماعية والكوميدية والأكشن.

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القضايا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا عبر منصة watch it.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

شاركت صبا مبارك مؤخرًا في مسلسل “بين السطور”، والذي حقق نجاحًا جماهيريصا ضخمًا، وشاركها البطولة أحمد فهمي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد علاء جاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.

ويحكي العمل عن الإعلامية هند سالم شديدة الطموح التي تضحي بأي شيء في سبيل ارتقائها الوظيفي، ومع أن حياتها العائلية والعملية تبدو من الخارج برّاقة ومجال حسد من المحيطين، لكن خلف الأبواب المغلقة يمكنك أن ترى الأمور من منظور آخر حيث كل الأشياء على وشك التداعي.