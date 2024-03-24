محافظ الإسماعيلية يناقش مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بأبوصوير

ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بمركز ومدينة أبوصوير، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد البعلي، النائب سامي سليم، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، مدير عام الطرق والنقل، ممثل الطرق والكباري، ومدير وحدة حياة كريمة بالإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أولوية اختيار الطرق التي يتم إدراجها طبقًا لمدى الأهمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما تم طرحه من طرق تخدم قطاع كبير من المواطنين بالمركز وكذلك بالقرى الرئيسية والتابعة.

حيث تم اقتراح طرق أكثر أهمية، وهي التي تربط المركز بالطرق الرئيسية، وهي طريق الكرايم من طريق المشروع وحتى طريق مدينة المستقبل، طريق بحري سكة حديد من مزلقان بدران حتى مزلقان أبوصوير، طريق المنايف العالي، طريق بر أيمن ترعة المنايف حتى كوبري سيناء، وطريق مصرف الوادي حتى السبع آبار.

كما تم اقتراح عدد من الطرق الرابطة بين المركز والقرى الأم، طريق أبوخروع الرئيسي من ٣٦ الحربي وحتى آخر الكتلة السكنية، طريق عزبة العمدة البعلي من طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف الوادي، طريق عزبة الأعصر من طريق بر أيمن الترعة حتى واصلة أبوصوير الصحراوي، طريق من كوبري المشروع حتى واصلة طريق ٣٦ الحربي مارًا بقرية أبوصوير البلد، طريق أبوراجح السلام من ٣٦ الحربي حتى أبوصوير البلد.

بالإضافة إلي مقترح لعدد من الطرق الداخلية بالقرى، ٢ كيلو طرق بعزبة أبوعياد، وكذلك طرق بقرى الواصفية والسبع آبار، و كذلك طرق الخدمات.

هذا وقد كلف محافظ الإسماعيلية، فريق العمل التنفيذي، بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز أبوصوير للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في كافة القطاعات، والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.