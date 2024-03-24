عاجل
أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كرواتيا ويطير إلى السعودية
الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون 2008 يواصل تألقه بالفوز على المصري في عقر داره

المقاولون 2008
المقاولون 2008

واصل فريق  المقاولون لمواليد 2008  تألقه بالفوز على فريق المصري بنتيجة هدف نظيف، أحرز هدف الفوز مصطفى أبو الحديد  في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المصري، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

txt

رئيس المقاولون يهنئ فريق السباحة لذوي القدرات الخاصة

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2008:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب 

الجريدة الورقية