المقاولون 2008 يواصل تألقه بالفوز على المصري في عقر داره

واصل فريق المقاولون لمواليد 2008 تألقه بالفوز على فريق المصري بنتيجة هدف نظيف، أحرز هدف الفوز مصطفى أبو الحديد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المصري، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2008:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب