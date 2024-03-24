محافظ سوهاج يترأس الاجتماع التحضيري لإطلاق مشروع " اكتشاف الأبطال "

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التحضيري لإطلاق مشروع " اكتشاف الأبطال 2024 " بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، وذلك بقرى " حياة كريمة "، للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، و رضوى أحمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من ممثلي مديريات " التربية والتعليم، والثقافة"، ومسئولي وحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة .

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدا دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، وبناء الإنسان المصري بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " اكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات " الرياضة ـ والعلوم والتكنولوجيا ـ والفنون "؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية .