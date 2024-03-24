جامعة سوهاج تسلم ٣ طلاب من "قادرون بإختلاف" أجهزة تعويضية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج علي أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للطلاب داخل الجامعات، حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي هذا السياق، يقدم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة كافة أوجه الدعم للطلاب قادرون بإختلاف من خلال إعفائهم من المصروفات الدراسية و المدن الجامعية، الي جانب توفير عدد من الأجهزة التعويضية، وتسهيل كافة الإجراءات لهم لتتم العملية التعليمية بسهولة ويسر و دون أي عقبات.

وأكد النعماني على أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بجميع الطلاب من فئة قادرون بإختلاف وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتمكينهم من كامل حقوقهم، موجهاً التحية لأسر وأولياء أمور أبنائنا الطلاب، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم، وتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من قادرون باختلاف، داعياً إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم في الحياة، متمنياً لهم كل التوفيق والخير والنجاح.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة التي ترتكز على رعاية قادرون بإختلاف وتحقيق تكافؤ الفرص، سلم الدكتور حسان النعماني 3 طلاب أجهزة تعويضية وهي كرسي متحرك، ٢ سماعة طبية وحذاء طبي وعصا طبيه، وذلك علي مستوي عالي من الكفاءة لتمكنهم من الإندماج بالعملية التعليمية، مضيفاً ان الجامعة تتيح لهم العديد من التسهيلات من مقررات مسجلة صوتياً، تأدية الامتحانات بدون مرافق، دمجهم مع أقرانهم إلى جانب المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وأضاف محمد حمودة مدير صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، إلى أن الطالب يوسف محمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، تسلم كرسي متحرك كهربائي بلغت تكلفته ٤٦ ألف جنيه، والطالب محمد حسني حسن بالفرقة الثانية بكلية التجارة، تسلم عدد ٢ سماعة طبية بتكلفة ٣٠٦٦٠ جنيه، كما تسلم الطالب عبدالرحمن محمد بالفرقة الأولى بكلية الحقوق حذاء طبي وعصا طبية بلغت تكلفتهم ٧٣٠ جنيه.