الزراعة تتسلم شبل التجمع الأول وإيداعه بحديقة حيوان بني سويف

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها استلمت شبل التجمع، وتم إيداعه بحديقة حيوان بني سويف.

شبل صغير

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لشبل صغير يتجول أمام منطقة الفلل بالتجمع الأول، ما أثار الفزع والرعب في قلوب الأهالي وأثار التساؤلات عن كيفية وصول الشبل للمنطقة السكنية بالتجمع ومصيره.

وتم تحفظ أجهزة الأمن على الأسد الصغير بعد إثارته الفزع بمنطقة التجمع وتسليمه لوزارة الزراعة.