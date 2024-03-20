الأربعاء 20 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتسلم شبل التجمع الأول وإيداعه بحديقة حيوان بني سويف

شبل التجمع
شبل التجمع

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها استلمت شبل التجمع، وتم إيداعه بحديقة حيوان بني سويف.

 

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بداية من 15 رمضان.. "الزراعة" تطرح كعك العيد بتخفيضات تصل لـ40%

 

شبل صغير

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لشبل صغير يتجول أمام منطقة الفلل بالتجمع الأول، ما أثار الفزع والرعب في قلوب الأهالي وأثار التساؤلات عن كيفية وصول الشبل للمنطقة السكنية بالتجمع ومصيره.

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الزراعة تطرح كعك العيد من 15 رمضان بتخفيضات 40%

وتم تحفظ أجهزة الأمن على الأسد الصغير بعد إثارته الفزع بمنطقة التجمع وتسليمه لوزارة الزراعة.

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