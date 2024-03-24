وزير الزراعة يبحث مع البعثة الاشرافية للايفاد موقف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا مع وفد البعثة الاشرافية لصندوق التنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة د محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري للايفاد بالقاهرة وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا واسوان.

التعاون البناء والمثمر مع الايفاد

وخلال الاجتماع القصير اشاد بالتعاون البناء والمثمر مع الايفاد مشيرا الى ان هناك حوالى 100 الف مستفيدا من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله سواء في مجال التنمية الزراعية أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والارشاد والتمويل الريفي وأيضًا مجال تنمية المجتمع من خلال الانشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب.

وقال القصير ان المشروعات مع الايفاد تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها، مؤكدا أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى انها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوذ على رضاء الأهالي حيث ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم .

القصير وجه بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية كما وجه الشكر للقائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة مؤكدا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات الايفاد في الدول أخرى وخاصة أفريقيا.

مشروعات الايفاد

من ناحيته الممثل القطري للايفاد بالقاهرة أعرب عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة مؤكدا على نجاح مشروعات الايفاد في مصر وأنها بالفعل تجارب نجاح تحتذى مشيرا إلى أنه جاري حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة حيث يسعى الايفاد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وبعض قيادات الوزارة والايفاد.