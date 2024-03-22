علي جمعة يوضح سبب صلاة الجنازة على الأطفال رغم براءتهم (فيديو)

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سبب صلاة الجنازة على الأطفال المتوفين رغم أنهم أبرياء ولم يفعلوا شيئًا في حياتهم.

وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "صلاة الجنازة فرض كفاية، أي أنه لو صلى بها شخص واحد، ليس على الأمة كلها أن تصلي".

الطفل الذي يولد ميتا لا صلاة جنازة عليه

وتابع: "كل من استهل صارخًا، تصلى عليه صلاة الجنازة، والطفل أول ما يتولد يقول واء"، موضحًا: "العلماء قالوا إنها أول غيظة من إغاظة الشيطان، ومن أجل هذا الصلاة على الأطفال الذين استهلوا صارخًا، فرض، أما الطفل الذي نزل ولم يستهل صارخًا لا صلاة عليه".

وتابع: "صلاة الجنازة، ليس ليغفر له، ولا ليعلي درجته، وإنما لمعنى آخر هو أنه استهل الحياة صارخًا".