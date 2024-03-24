غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرى سمالوط
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية، حيث تنظم مديرية الصحة ، غداً الإثنين قافلة طبية علاجية مجانية بقرية اسطال ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط، ذلك على مدار يومين متتاليين 25 و26 مارس الجاري ، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتي اطلقها الرئيس عبدج الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر – الرمد - الأنف والأذن) ، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.