شرطة النقل تضبط 1464 قضية في 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1464) قضية متنوعة.

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يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 10 سنوات لمتهمٍ مُدان باستعراض القوة والتهديد بالعنف تجاه طفل في منطقة 15 مايو.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم خالد.ع بالسجن 6 سنوات، ومُعاقبة المُتهم عبد الله.ع بالسجن 3 سنوات، ومُعاقبة المُتهم عمران.م بالسجن المُشدد 10 سنوات، ومُعاقبة المُتهم علي .ع بالسجن 3 سنوات، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين خالد ع. وعبدالله .ع. وعمران م. و على.ع أنهم في يوم 26 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره استعرضوا القوة وآخرين مجهولين ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموه ضد المجنى عليهم / محمد أحمد يوسف عبد الواحد، أحمد يوسف عبد الواحد، و سلامة أحمد يوسف عبدالواحد مستخدمين في ذلك أدوات .

وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين والمجنى عليهما محمد أحمد يوسف عبد الواحد، سلامة أحمد يوسف عبد الواحد طفلين لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية وجنحه اخرتين بأنهما في ذات الزمان والمكان ضربوا وآخرين مجهولين المجنى عليه الطفل / محمد أحمد يوسف عبد الواحد عمداً مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتلاً فاحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

بأن أعدوا لذلك ادوات وانهالوا عليه ضرباً والقى الثالت صوبه الحجارة التي أصابت راسه فأسقطته أرضاً مُحدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي حتى خارت قواه ولفظ أنفاس وفارق الحياة حال كون المجنى عليه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر كما هو بالتحقيقات.

كما ضربوا وآخرين مجهولين المجني عليهما أحمد يوسف عبد الواحد و سلامة أحمد يوسف عبد الواحد عمداً مع سبق الاصرار بأن أعدوا تلك أدوات وانهال عليهما الرابع وآخر مجهول ضربا فأحدث إصابتهما الموجودة في تقرير الطب الشرعي وذلك حاب تواجد المتهمين من الاول حتى الثالث على مسرح الجريمة للشد من ازرهم.