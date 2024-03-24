محافظ الدقهلية يوجه بالمرورعلى المواقف العمومية للإلتزام بالتعريفة الجديدة

كلف الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور علي المواقف العمومية بنطاق المحافظه؛ للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

وقام مديرعام المواقف بالمرور علي مواقف ( شرق المنصوره - غرب المنصوره - مركز المنصوره - شربين - بلقاس - أجا) .

وأكد مختار، أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة 10 % فقط وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

وأوضح المحافظ، أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :

( السولار 10 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 13,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 12,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 11 جنيه للتر ) .

( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب )