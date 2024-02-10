البدء في أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمساحة 10 آلاف متر بجهينة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بجهينة، موجها بالمتابعة الدورية للأعمال، والالتزام بالجداول والبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المدرسة في المواعيد المقررة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف مراكز المحافظة .

ومن جانبه أوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم البدء في أعمال القواعد والأساسات للمدرسة على مساحة 10 آلاف متر مربع، تم تخصيصها لإنشاء المدرسة بالترعة السوهاجية الملغاة؛ مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 11 شهر من استلام الموقع، مؤكدا على تنفيذ توجيهات السيد الوزير المحافظ بتوفير كافة الإمكانيات، وتذليل أية معوقات، والمتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع.



وفي سياق متصل أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور احتفال ثقافة سوهاج ، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بالتعاون مع الإدارةالمركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وممثلي قصر ثقافة سوهاج، والذي أقيم بمقر منطقة سوهاج الازهرية.



ونقل نائب محافظ سوهاج تحيات المحافظ للحضور جميعا، مهنئا الجميع بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، مشيرا إلى أهمية الدروس المستفادة واستخلاص العبر من تلك الرحلة المقدسة، ومنها التحلي بالصبر واليقين بقدرة الله تعالى، ونصره القريب .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قامت فرق إنشاد المنطقة الأزهرية بإلقاء أنشودة " قمر سيدنا النبي، والله الله، وميدلي لعدد من الأغاني الوطنية، ثم قدم فريق الإنشاد بقصر ثقافة سوهاج فقرة للإنشاد الديني"، واختتم الحفل بتكريم فريق إنشاد المنطقة الأزهرية .