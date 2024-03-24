كلية الطب جامعة الفيوم تحتفل بيوم الطبيب

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفال كلية الطب البشرى بيوم الطبيب، والذى جاء تحت عنوان "عطاء بسخاء وبذلًا للشفاء" وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات بكلية الطب.

وحضرالاحتفالية الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد صلاح الجندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدير محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد صفاء الدين عرفة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

خبرات علمية وعملية

وأكد الدكتور ياسر حتاته، أن بناء شخصية الطبيب يحتاج لمراحل زمنية وخبرات علمية وعملية كبيرة بداية من مرحلة البكالوريوس ومرورًا بفترة الامتياز وفترة الطبيب المقيم حيث يقضي الطبيب معظم أوقاته فى العمل خاصة في سنواته الأولى، وصولًا لمستوى متقدم علميًّا ومهاريًّا وخلقيًّا، ويتمتع بالحس الإنسانى السليم.

وأشار إلى أن التعليم الجيد والمستمرهو الضمانة للوصول لطبيب متميز، وأنه من واجبات الطبيب التحكم بالنفس والتحلي بالصبر.

وعبر الدكتور عاصم فؤاد العيسوي عن سعادته للمشاركة فى تكريم زملائة وأبنائه من الأطباء، مضيفًا أن اليوم يتزامن مع بداية أزمة وباء كورونا الذى بذل خلاله الأطباء الكثير من الجهد والمعاناة، وضحوا بأوقاتهم وأرواحهم فى سبيل تلبية نداء الواجب.

وقال الدكتور حمدى إبراهيم إن أهم ما يجب أن يتميز به الطبيب هو الإخلاص، وأن الطب هي المهنة الوحيدة التى يزيد فيها عطاء الطبيب فى كل الأحوال عن الأجر الذى يتقاضاه، مقدمًا النصح للأطباء بأن لا يجعلوا الحصول السريع على المال فى أولوياتهم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الأطباء بأهدائهم شهادات التقدير.

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