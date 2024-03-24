وزير الخارجية: لا يمكن تقبل استمرار الأعمال العسكرية في غزة (فيديو)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن استمرار الأعمال العسكرية في غزة ينتج عنها أضرار للفلسطينيين المدنيين، ولا يمكن تقبل هذا الأمر واستمراره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، تخالف القانون الدولي الإنساني، ويترتب عليها مسؤولية وإجراءات يجب اتخاذها.

وأشار إلى إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لافتًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسؤولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

وتوقع انعكاس التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بنفس قدر الوضوح في ما يصاغ في مجلس الأمن.

شكري يشيد بجهود الأمم المتحدة في غزة:

أشاد وزير الخارجية، بالمواقف الذي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إزاء الوضع المأسوي في قطاع غزة، إذ بلغ عدد القتلى 32 ألفًا والمصابين 70 ألفًا.

وقال إن الأمم المتحدة تتدخل عبر منظمة أونروا ومنظمة الغذاء العالمي لتخفيف معناة أهالي غزة من خلال التعامل مع الأزمة الراهنة.

وأوضح: "الزيارة التي قام بها في رفح أمس ووضوح خطابه برفض العقاب الجماعي والتهجير والعمل على تصفية القضية الفلسطينية تؤكد بأنه يمثل القيم والمبادئ في الأمم المتحدة".