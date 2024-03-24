أصوات من السماء تتصدر الأنشطة الرمضانية بالمنيا

مع بداية شهر رمضان المبارك، اطلقت مراكز الشباب التابعة لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا، فاعليات المسابقة القرآنية أصوات من السماء في موسمها الثالث على التوالي، وبأعذب الأصوات حيث شارك عدد كبير من طلائع مراكز الشباب في فاعليات المسابقة من خلال ارسال فيديوهات القراءات المختلفة للقرآن الكريم.

الجدير بالذكر أن مسابقة أصوات من السماء ، أطلقتها إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، على مدار العامين الماضيين ، خلال شهر رمضان الكريم ، وتهدف المسابقة إلى تحفيز و تشجيع الشباب و النشئ على قراءة ، و تلاوة القرآن خلال الشهر الكريم ، و اكتشاف الأصوات المبدعة في القراءة ، و تشجيعها على الإستمرار في ذلك المجال ، أسوة بكبار القراء في مصر و العالم العربي .

وتشترط المسابقة تسجيل فيديو قصير للقارئ ، يتلو فيه آيات الذكر الحكيم ملتزما فيه بأحكام التجويد ، و الترتيل، والتلاوة، وتبدأ تصفيات المسابقة على مراحل بداية من مراكز الشباب ، نهاية بالتنافس على مستوى الإدارة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام مدير إدارة المنيا بالأنشطة الرمضانية ، التي تسعى الى استغلال طاقات الشباب و النشئ ، خلال الشهر الكريم و ترجمتها لواقع ملموس يظهر المواهب لدى الأعضاء في المجالات المتعددة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.