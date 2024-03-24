بدء الدراسة بـ12 برنامجًا دراسيا في جامعة يوكلان الإنجليزية بالعاصمة الإدارية

أعلن فرع جامعة يوكلان UCLan "جامعة وسط لانكشير" الذى تستضيفه الجامعات الأوروبية في مصر EUE بدء الدراسة في 12 برنامجًا دراسيًا للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة بتخصصات فريدة ومتميزة تؤهل الطلاب لسوق العمل العالمي.

كما أعلنت جامعة يوكلان إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار فى الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيمنح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والمشاركة في مشاريع حقيقية.

وتُتيح جامعة يوكلان مساحات عمل وخدمات دعم للطلاب والخريجين الذين يرغبون في تأسيس شركاتهم الناشئة من خلال الجمع بين خبرة الجامعة الواسعة في الصناعة والأوساط الأكاديمية، والمرافق والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى الدعم المصمم خصيصًا لتمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

وتمتلك جامعة يوكلان مكانة كبيرة ضمن الجامعات الإنجليزية حيث تعتبر من أقدم الجامعات داخل المملكة المتحدة والتى أسست عام 1828، وتم تصنيفها من قبل التصنيف العالمى للجامعات QS WORLD على أنها ضمن أفضل 3% طبقا للتقييم العالمي لعام 2022 وأنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية، وارتباطها بالصناعة وتتمتع كلية الهندسة بفرع جامعة سنترال لانكشير بعلاقات قوية مع العديد من الشركات والمؤسسات الهندسية الرائدة ، مما يوفر للخريجين فرص عمل مميزة بعد التخرج.

وتقدم الكلية مجموعة واسعة من البرامج الهندسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تركز البرامج الدراسية على الجانب النظري والعملي، حيث تتوفر لدى الكلية مختبرات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة مما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل في المجال الهندسي.

وأكد الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس مجلس الأمناء في الجامعات الأوروبية في مصر، أن الجامعات الأوروبية منذ إنشائها وهى تحرص على اختيار أكبر الفروع فى العالم من خلال استضافة جامعات من التصنيف الأول مشيرا إلى أن فرع جامعة يوكلان لديه مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة تم اختيارهم بواسطة الجامعة الأم والذين يحرصون على تقديم أحدث المعارف والخبرات للطلاب.

وأضاف عبد القادر أن الدراسة في كل برامج الهندسة بفرع جامعة يوكلان عبارة عن أربع سنوات يتاح للطالب أن يقوم بدراسة 3 سنوات في EUE والسنه الأخيرة في الجامعه الأم بالمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن تخصصات كلية الهندسة تضم تخصصات فريدة وتدرس لأول مرة بمصر وتمنح درجة البكالوريوس في الهندسة بمرتبة الشرف علما بأن درجة البكالوريوس التي يحصل عليها خريجي جميع هذة البرامج هي معتمدة محليا وعالميا.

كما تتيح جامعة يوكلان الفرصة لطلاب الجامعات الأوروبية في مصر للتدريب خلال الصيف بمنح جزئية وكاملة بالمملكة المتحدة.

برامج جامعة يوكلان

وتبدأ جامعة يوكلان "وسط لانشكير" الدراسة بالبرامج الدراسية الآتية:

هندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية. الهندسة الميكانيكية. هندسة السيارات الرياضية. هندسة التصميم باستخدام الحاسوب. هندسة الكهرباء والإلكترونيات. الهندسة المدنية. هندسة التصميم المعماري. هندسة الطيران. هندسة الفضاء وإعداد الطيارين. هندسة التصنيع. هندسة الإلكترونيات. هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعلنت الجامعة التقديم متاح لجميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية العربية والاجنبية من خلال للدراسة بكلية الهندسة بجامعة يوكلان من خلال التقديم المباشر عن طريق مكتب التقديمات بالجامعة أو من خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.eue.edu.eg أو الاتصال بالخط رقم 16323.

جدير بالذكر أن الجامعات الأوروبية في مصر EUE والتي أنشأت طبقاً للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 ، وبموجب القانون رقم 162 لسنة 2018، ومقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة تستضيف فروع جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم، وهي جامعة لندن جامعة سنترال لانكشير UCLan ، وجامعة شرق لندن.