غرفة عمليات البحيرة تتابع عدم إستقرار الأحوال الجوية

تفقد اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام محافظة البحيرة، غرفة العمليات من داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة ، لمتابعة عدم استقرار الاحوال الجوية، وكسح تجمعات مياه الامطار ،بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث، وأعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة و تلقى كافة شكاوى المواطنين للتدخل الفورى لحل أي مشكلة تطرأ، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بنطاق المحافظة.

و أكد السكرتير العام خلال إجتماعه على قيام إدارة الازمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد ،ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.