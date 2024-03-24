رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تدريب الترقي للمعلمين

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، تدريبات الترقي لمن تخلف عن الحضور خلال الفترة من 9 يناير إلى 14 مارس 2024م بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.

وكانت إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى قد أعلنت الأيام الماضية عن تحديد موعد تخلفات تدريب الترقي للمعلمين لمن تخلف عن الحضور خلال الفترة المقررة ليكون من يوم أمس السبت الموافق 23 مارس إلى 25 مارس 2024م، وهذا آخر موعد لتدريبات الترقي، ومن يخالف التعليمات الواردة في المنشور يتحمل المسؤولية كاملة، وذلك بناء على تعليمات الإدارة العامة للتدريب الواردة في هذا الشأن.

وتضمنت شروط تدريب التخلفات الآتي:

أن من تخلف عن حضور البرنامج كاملًا، يحضر لمدة 3 أيام كاملة، بينما من تخلف عن حضور اليوم الثالث والامتحان في التدريب السابق، عليه حضور هذا البرنامج كاملًا لمدة 3 أيام.

ومن تغيب في اليوم الأول من التدريب السابق عليه الحضور يوم السبت 23 مارس فقط، ومن تغيب في اليوم الثاني عليه حضور يوم الأحد 24 مارس فقط.

وفي سياق متصل انعقدت تصفيات مسابقة الأزهري الصغير على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بمقر ديوان المنطقة القديم.

وخلال زيارته التفقدية لانتظام سير العمل في المسابقة بحضور الدكتور حمدي سليمان، عضوالمكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية إجراء الاختبارات، وأكد فضيلته ضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى فضيلته على هدوء واستقرار اللجان.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، بالجامع الأزهر الشريف، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة برئاسة الدكتورة لبنى السيد علي بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم برئاسة الدكتور كمال فايز، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (٤) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية بقسميها العربي واللغات.