الأزهر عن هجوم موسكو: استهداف الأبرياء جريمة ترفضها كافة الشرائع السماوية

يدين الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى قاعات المناسبات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأدَّى إلى مقتل ما لايقل عن 144 شخصا، وإصابة المئات.

استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية

ويؤكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية وتبغض مرتكبيها وتتوعدهم بأشد العذاب، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يبرأ منها دين الإسلام الحنيف وكافة الشرائع السماوية، مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.

ويعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى روسيا؛ حكومةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأُسرهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو

من جانبه أدان مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، السبت، الهجوم الإرهابيَّ الخسيس الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو؛ ممَّا أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

زعزعة أمن واستقرار البلدان

شدَّد مفتي الجمهورية في بيانه، السبت، على رفض الشريعة الإسلامية لأيِّ لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإنسان بنيان الله في أرضه .. ملعون من هدمه»، مشيرًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

وأكد مفتي الجمهورية أنَّ عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعكس تعطُّش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة للصومال الشقيق قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا الأبرياء، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهم بموفور رحمته وينزلهم منازل الشهداء ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.