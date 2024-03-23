بمشاركة مستشار شيخ الأزهر.. الوافدون يحضرون لحظة إطلاق مدفع الإفطار

أعرب الطلاب الوافدون بالأزهر عن سعادتهم بالتعرف على الثقافة المصرية ورؤية مدفع الإفطار والتقاط الصور التذكارية بجواره بصحبة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لشئون الوافدين، مؤكدين أن هذا اليوم سيظل في ذاكرتهم.

من جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الوافدين إن قيادات الأزهر برئاسة الإمام الأكبر، يحرصون على مشاركة الطلاب الوافدين في العديد من المناسبات، وتعويضهم عن الغربة بالإفطار معهم في شهر رمضان، وتلبية متطلباتهم اليومية حيث يقام الإفطار بالجامع الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفي الجامعة بحضور الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وقد حرصنا في مركز التطوير على تحقيق ثقافة التعايش بينهم بأن يجلسوا مع بعضهم البعض قبل الإفطار، ليتبادلوا الثقافات والعادات ويتلون الآيات والأناشيد، ثم يذهبوا لحضور لحظة إطلاق مدفع الإفطار فيتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية لتظل محفورة في ذكرياتهم عقب عودتهم لبلادهم.