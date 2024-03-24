إنقاذ عامل من العمى بمستشفى سوهاج الجامعي بعد إصابته بشظية في الشبكية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بقسم العيون بالمستشفيات الجامعية، نجح في إنقاذ عين عامل من العمي المحقق، بعد إجراء عملية إزالة شظية حديد (رايش) اخترقت قرنية العين وادت الي تهتك في الشبكية، مشدداً علي تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بالمستشفيات الجامعية لعلاج جميع المصابين وعلي مدار الساعة الي ان يتم شفائهم.

ولفت الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي استقبل "عامل" يعمل في تقطيع الحديد بالصاروخ بدون استخدام اي وسائل حماية مما أدي الي دخول "شظية" اخترقت جميع طبقات العين وتسببت في تهتك في القرنية والعدسة والجسم الزجاجي لتستقر في الشبكية، مشيراً الي ان المستشفي الجامعي تعد القبلة الاولي التي يقصدها جميع حالات الطوارئ من كافة الجهات وعلي مدار ٢٤ ساعة بالمجان علي نفقة الدولة او الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

وأكد الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن قسم العيون مجهز بأحدث "ميكروسكوب" جراحي ومزود بأحدث جهاز لاستئصال الجسم الزجاجي، فتم علي الفور استقبال المصاب وتقديم اعلي درجات الرعاية الطبية والمهنية حتي تماثله للشفاء، موجهاً شكر للفريق الطبي المعالج لما بذله من جهود مضنية وتدخل سريع ادي الي نتائج ايجابية.

وقال الدكتور محمود فاروق استاذ الشبكية، أن الفريق المعالج نجح إجراء عملية دقيقة اسفرت عن استئصال الجسم الزجاجي، و الوصول الي قاع العين لإزالة الجسم الغريب وعمل كي للشبكية "بالليزر" لتجنب حدوث إنفصال شبكي وتم انقاذ عين المريض من العمي المحقق.