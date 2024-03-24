تعزيز التواصل مع وكلاء السياحة وجذب مزيد من الركاب

«إير كايرو» تشارك فى معرض «ITB» بـ برلين

خطط توسعية «إير كايرو» لزيادة الرحلات وافتتاح خطوط جديدة وتطوير الخدمات وتحسين تجربة السفر

شاركت شركة إير كايرو للطيران فى فعاليات معرض ITB بـ برلين 2024، تأكيدا على أهمية التواصل مع وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات، والجدير بالذكر أنه قد تشرفت إير كايرو بزيارة وزير السياحة لجناحها بالمعرض.. وتهدف مشاركة إير كايرو إلى الترويج لخططها فى المرحلة المقبلة لجذب أكبر عدد من الركاب إلى مناطق الجذب السياحى فى مصر.

وتعتبر إير كايرو من أكبر الشركات التى تقوم بتشغيل رحلات من ألمانيا إلى مصر، حيث تسير 99 رحلة أسبوعيا من 17 نقطة داخل ألمانيا إلى القاهرة ومناطق الجذب السياحى (شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم).

وتأتى زيادة الرحلات من ألمانيا إلى مناطق الجذب السياحى بالتزامن مع توسع إير كايرو فى شبكة الخطوط الداخلية لربط المدن الداخلية ببعضها البعض، لتغطية الطلب المتزايد على السفر إلى مناطق الجذب السياحى بمصر.

وتُعد مشاركة إير كايرو فى معرض ITB بـ برلين فرصة هامة للتواصل مع كبار وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات من جميع أنحاء العالم، وعرض خططها التوسعية وخدماتها المميزة، وجذب المزيد من الركاب إلى مصر.

طيار أحمد شنن رئيس إير كايرو

وتشمل خطط إير كايرو التوسعية زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح خطوط جديدة، وتطوير الخدمات المقدمة على متن الطائرات، وتحسين تجربة السفر بشكل عام.

وتسعى إير كايرو من خلال مشاركتها فى المعرض إلى تعزيز مكانتها كشركة طيران رائدة فى مجال السفر منخفض التكلفة، وجذب المزيد من السياحة إلى مصر.