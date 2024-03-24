الأمير وليام وكيت يعربان عن «تأثرهما الشديد» للدعم الكبير

أعرب أمير وأميرة ويلز عن «تأثرهما الشديد» و«امتنانهما» لدعم المواطنين لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.

وكانت كيت (42 عاماً) قد أعلنت في رسالة مصورة أول من أمس (الجمعة)، أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي.

وتدفق الدعم العالمي على الزوجين الملكيين، بما في ذلك من الملك تشارلز الثالث ودوق ودوقة ساسكس ورموز سياسية ومواطنين عاديين.

وقال متحدث باسم قصر كينغستون: «الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها».

وأضاف المتحدث: «هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم المواطنين، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت». وكان ملك بريطانيا تشارلز، الذي شُخصت إصابته بالسرطان في فبراير (شباط) الماضي، قد أعرب عن فخره «بزوجة ابنه الحبيبة» لشجاعتها في الحديث عن علاجها.

كما قال الأمير هاري وزوجته ميغان: «نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل في أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماماً وفي سلام».

ويعتقد أن الرسالة المصورة، التي تم تسجيلها الأربعاء الماضي في قلعة ويندسور، صدرت في اليوم الذي بدأ فيه أبناء ويليام وكيت الثلاثة عطلة عيد الفصح المدرسية، وذلك من أجل الاستفادة من العطلة لحمايتهم من التغطية الإعلامية لصحة والدتهم.

تخضع أميرة ويلز كيت ميدلتون للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان. ووصفت كيت، التي تحدثت في فيديو مصور من قصر وندسور، التطور بأنه «صدمة كبيرة»، لكنها أكدت أنها ستكون على ما يرام.

وفيما يلي كل ما نعرفه حتى الساعة عن حالة أميرة ويلز الصحية بحسب تقرير أعدته صحيفة «الإندبندنت»:

ماذا أعلنت كيت؟

كشفت كيت أنها في المراحل الأولى من دورة العلاج الكيميائي الوقائي.

أظهرت الاختبارات التي أجريت حين خضعت لعملية جراحية في البطن في 16 يناير (كانون الثاني) أن حالتها غير سرطانية، لكن اختبارات ما بعد الجراحة وجدت أن هناك سرطاناً.

وقالت إن الجراحة كانت ناجحة، وإنها استغرقت وقتاً للتعافي من العملية الكبرى لبدء العلاج.

ما نوع السرطان الذي تم اكتشافه؟

لم يتم الكشف عنه. وقال قصر كنسينغتون في لندن إنه لن يتم مشاركة أي معلومات طبية أخرى، وإن كيت لها الحق في الخصوصية الطبية مثل أي شخص آخر.

متى علمت الأميرة بالسرطان؟

بمجرد الانتهاء من اختبارات ما بعد الجراحة ومراجعة النتائج، ولكن لم يتم الإعلان عن التاريخ الدقيق.

ما العلاج الذي تخضع له كيت؟

الأميرة الآن في الطريق إلى التعافي وتخضع لـ«العلاج الكيميائي الوقائي».