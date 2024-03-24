الدكتورعاطف عشيبة: معهد تكنولوجيا الأغذية يطرح منتجات خبز وعجائن بأسعار مخفضة

أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن قسم بحوث الخبز والعجائن بالمعهد يعمل طوال العام ويقول بانتاج منتجات عديدة وفق النظام الغذائي الصحي.

قال عشيبة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن قسم الخبز والعجائن يقوم حاليًا بتصينع كعك العيد وبسكويت، تمهيدًا لطرحها بالمنافذ بأسعارمخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.

غير ربحي

وأضاف وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية، أن أهداف جميع أقسام المعهد غير ربحية، لكن الإرتقاء بالمنتجات وجودتها هو السبيل الوحيد للمعهد.

ووفق شعيبة، فأن معهد تكنولوجيا الأغذية يضم 8 أقسام بحثية تعمل في مجالات التصنيع الغذائي وهي:«قسم بحوث الخبز والعجائن، وقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية، وقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل الحقلية، وقسم بحوث تكنولوجيا الحاصالت البستانية، وقسم بحوث تكنولوجيا الزيوت والدهون، وقسم بحوث تكنولوجيا اللحوم والأسماك، وقسم بحوث تكنولوجيا الألبان، وقسم بحوث هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف".

وقال شعيبة أن المعهد يضم وحدتين بحثيتين، هما: «وحدة اقتصاديات التصنيع الغذايئ، ووحدة بحوث المطبخ التجريبي، بالإضافة إلى شبكة المعلومات، ومكتبة المعهد، والمركز المصري لمعلومات لسلامة الغذاء، والإدارة المركزية للصناعات الغذائية.

أهداف المعهد

وحسب شعيبة فأن أهداف المعهد هي: «إجراء البحوث التطبيقية في مجال تصنيع وحفظ الأغذية بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات الغذائية وإنتاج غذاء آمن صحيًا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة مع الوصول بتلك المصنعات إلى

المستوى الذي يتماشى مع المواصفات القياسية الدولية، كذلك نقل التكنولوجيا الحديثة وطرق رقابة الجودة.

كما يهدف المعهد إلى تحقيق السلامة الغذائية لمصانع الأغذية، والاستفادة من

من المخلفات الزراعية ومخلفات مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة ولزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة.

جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا الأغذية يضم نخبة من الباحثين المتخصصين في مجال تكنولوجيا الأغذية، ويُجهز بأحدث المعدات والأجهزة العلمية، وله علاقات علمية وتعاون مع العديد من المؤسسات العلمية الدولية، ويلعب دورًا هامًا في تطوير صناعة الأغذية المصرية.