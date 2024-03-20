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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بداية من 15 رمضان.. "الزراعة" تطرح كعك العيد بتخفيضات تصل لـ40%

كعك العيد
كعك العيد

أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة عن طرح كعك العيد من 15 رمضان بتخفيضات تصل إلى 40% وأسعار تتناسب مع جميع الفئات وذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا " لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

البحوث الزراعية
أضاف صالح أن تلك المنتجات خضعت لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأنه تم انتاجه بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية وأيضًا كعك اخر بمعرفة مركز البحوث الزراعية.

 

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أوضح صالح أنه يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للمنافذ هو توفير مواد غذائية ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة، وحرصًا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية من خلال غرف العمليات لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب فى الأسعار.

 

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