سقوط قوة إسرائيلية في كمين المقاومة ومقتل ضابط و3 جنود

أعلنت المقاومة فلسطينية، اليوم الأحد، مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين في كمين محكم لسيارة كانوا يستقلونها بطولكرم وإطلاق النار عليهم، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، لا تزال المواقف "متباعدة جدًا" في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في الدوحة.

إسرائيل متهمة بتعطيل الهدنة في غزة:

اتهم قيادي في حركة حماس، إسرائيل بتعمد “تعطيل الهدنة ونسفها”، مضيفًا: “المواقف في المفاوضات بين حماس وفصائل المقاومة والاحتلال متباعدة جداً، لأن العدو فهم ما أبدته الحركة من مرونة، على أنه ضعف”، وذكر بشكل خاص رفض إسرائيل وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.

وأضاف، أن “العدو الإسرائيلي يريد أن يصل إلى وقف إطلاق نار موقت يتمكن بعده من العودة للعدوان ضد شعبنا، ويرفض التوافق على وقف إطلاق نار شامل، ويرفض الانسحاب الكامل لقواته من قطاع غزة، والأهم أنه ما زال يرفض عودة النازحين لبيوتهم، ويريد أن يبقى ملف الإغاثة والإيواء والمساعدات تحت سيطرته الكاملة، بل ويطالب بعدم عودة ”الإونروا" والأمم المتحدة للعمل، خصوصًا في شمال قطاع غزة".