الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سقوط قوة إسرائيلية في كمين المقاومة ومقتل ضابط و3 جنود

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 أعلنت المقاومة فلسطينية، اليوم الأحد، مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين في كمين محكم لسيارة كانوا يستقلونها بطولكرم وإطلاق النار عليهم، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

txt

المقاومة الفلسطينية: المواقف "متباعدة جدا" في مفاوضات الهدنة

txt

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف وزارة دفاع الاحتلال في تل أبيب

 وفي سياق متصل، لا تزال المواقف "متباعدة جدًا" في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في الدوحة.

إسرائيل متهمة بتعطيل الهدنة في غزة:

 اتهم قيادي في حركة حماس، إسرائيل بتعمد “تعطيل الهدنة ونسفها”، مضيفًا: “المواقف في المفاوضات بين حماس وفصائل المقاومة والاحتلال متباعدة جداً، لأن العدو فهم ما أبدته الحركة من مرونة، على أنه ضعف”، وذكر بشكل خاص رفض إسرائيل وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.

 وأضاف، أن “العدو الإسرائيلي يريد أن يصل إلى وقف إطلاق نار موقت يتمكن بعده من العودة للعدوان ضد شعبنا، ويرفض التوافق على وقف إطلاق نار شامل، ويرفض الانسحاب الكامل لقواته من قطاع غزة، والأهم أنه ما زال يرفض عودة النازحين لبيوتهم، ويريد أن يبقى ملف الإغاثة والإيواء والمساعدات تحت سيطرته الكاملة، بل ويطالب بعدم عودة ”الإونروا" والأمم المتحدة للعمل، خصوصًا في شمال قطاع غزة".

 

مواد متعلقة

لابيد: قانون التجنيد الإسرائيلي يعكس كذب وبشاعة حكومة نتنياهو

نشرة التوك شو.. أزمة كهربا مع مجدي عبدالغني وعفاريت حورية فرغلي

اقرأ غدا بالوفد.. غلاء بالأسواق بعد ارتفاع أسعار البنزين

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

تحرك إسرائيلي سريع ضد تركيا بعد تصريحات أردوغان
الجريدة الورقية