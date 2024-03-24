أمطار غزيرة تضرب أحياء مدينة الإسماعيلية

شهدت مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، سقوط أمطار رعدية استمرت نحو 20 دقيقة متواصلة على الأجواء، بينما سيطرت حالة من الطقس البارد على الأجواء، منذ ساعات الصباح في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وكان ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أصدر بيانا فجر اليوم الأحد، حذر فيه من تقلبات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع تصاعد السحب الكثيفة والغيوم في نطاق المحافظة بما ينذر بسقوط أمطار.وحذر البيان قائدي السيارات والمركبات من توخي الحذر والحيطة بسبب الرياح الشديدة أثناء القيادة .

ورفعت الشبكة الوطنية للطوارىء بمنطقة القناة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة خلال الأسبوع الجاري بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأكد اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم رفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء.