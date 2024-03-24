أمطار خفيفة وبرد قارص يضرب أحياء الإسماعيلية

شهدت شوارع محافظة الإسماعيلية، هطول أمطار خفيفة مع موجة صقيع قارص من المتوقع أن تزداد حدتها بعد التراويح ، وتمتد إلى شرق البلاد فى مركز فايد ومركز القنطرة شرق وغرب المطليين على ضفاف قناة السويس في الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وغدًا الاثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وحتى الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية لمحافظة الإسماعيلية، حسب مافادت بية غرفة طواري المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

وشهدت منطقة الحكر وحى السلام والشيخ زايد امطار خفيفة يصحبها موجة باردة وهواء شديد البرودة.

وعلى جانب أخركثف رجال المرورمن تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة مثل ميدان إبراهيم سلامة وميدان مكتبة مصر وميدان السكة الحديد، تحسبًا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في المناطق المتطرفة والمكشوفة

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز والقرى والاحياء والمدن ، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب برئاسة اللؤاء عبدالحميد عصمت ، وإدارة المرور والحماية المدنية

ووجه اللواء فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر برئاسة اللؤاء هنرى، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.فى ربوع محافظة الإسماعيلية