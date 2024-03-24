تموين قنا: ضبط 17 شيكارة دقيق مدعم مخصص للمخابز

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الأحد، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، من ضبط 17 شيكارة دقيق مدعم مخصصة للمخابز البلدية، وذلك عقب تلقى غرفة العمليات بالمديرية بلاغين منفصلين، الأول كان يتضمن قيام أحد المخابز السياحيه بدائرة بندر قنا باستخدام دقيق المخابز البلدي المدعم في إنتاج الخبز السياحي الحر.

وعلي الفوراستهدفت مديرية التموين بقنا المخبز المذكور، وتم ضبط عدد 12 شيكارة دقيق بلدي استخراج، 87.5% مخصص للمخابز البلديه ومحظور تداوله خارج المخابز.

وتلقت غرفة العمليات التابعة لمديرية التموين بقنا، بلًاغا اخر يفيد بقيام شخص بتجميع الدقيق البلدي علي سيارة ربع نقل بيضاء، وذلك لبيعه بالسوق السوداء، وتم ضبط السيارة وعدد ٥ شيكارة دقيق بلدي .

وجرى مصادرة الدقيق وجرى تحرير محاضر بالمضبوطات وإرسال المحاضر الي النيابة العامة لإستكمال باقي الإجرات القانونية.

واستكمل حسن القط مدير مديرية التموين بقنا، حملته مع فريق البحث بإدارة الرقابه التموينية، بالمرور علي المخابز البلديه والتأكد من إنتاج الخبز في المواعيد المقررة، كما تم المرور علي محطات البنزين والمستودعات؛ للإطمئنان علي تطبيق اسعار المواد البترولية الجديدة.

وأوضح حسن القط، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي حتي الآن اى بلاغات من المواطنين بشأن وجود تلاعب في تطبيق الأسعار الجديدة للوقود .