عبدالناصر زيدان: اتحاد الكرة سيرتكب جرما كبيرا بسبب هذا الأمر

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن كواليس جلسة رئيس اتحاد الكرة جمال علام وعضو مجلس الإدارة محمد أبو الوفا، في نادي المنصورة على هامش حفل الإفطار السنوي.

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وقال عبدالناصر زيدان في تصريحاته، رئيس الاتحاد سيرتبكون جرما كبيرا خلال الأيام المقبلة، ليست لها علاقة بنادي المنصور.

وأضاف، أن علام وأبو الوفا أكدوا في أكثر من حوار لهم، عدم ترشحهم لفترة جديدة حسب اللوائح وقوانين الجبلاية.

وأكمل، أن الثنائي وجدوا ضلتهم في جلسة المنصورة، وحدثت بعض التلميحات.

وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إنهم اتفقوا مع الأندية التي تواجدت في حفل الإفطار، على أن يرسلوا خطابات للاتحاد ،يطالبون بتغيير اللائحة بحجة أن هذا الأمر سيكون الأفضل للكرة المصرية.

وحذر الإعلامي عبدالناصر زيدان رؤساء الأندية من إرسال أي خطابات بهذا الشأن، لأنه سيكون هناك عقابات قوية جدا وستكون كارثه.

وتابع، بأن هناك ترتيبات بجلسة في الصعيد فحواها رمضانية، وغرضها الانتخابات، وأنصح قطاع الصعيد بعدم الوقوع في نفس الفخ بسبب اللائحة