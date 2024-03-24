تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني قبل صدام الدور ربع النهائي بدوري الابطال

يخوض فريق الأهلي تحت القيادة اللفنية للسويسري مارسيل كولر، مباراة هامة أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقابل الأهلي مع سيمبا التنزاني في 8 مباريات من قبل، حقق الأحمر الفوز خلال 3 لقاءات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط في الدوري الأفريقي.



وسجل فريق الأهلي 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف من سيمبا، ولم يحقق أي فريق منهما الفوز خارج أرضه.

وأقيمت أول مباراتين بين الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بدور الـ16 موسم 1985.

وتواجه الفريقان 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، بدور المجموعات لموسمين 2019 و2021، فيما جاءت المواجهة الأخيرة ببطولة دوري السوبر الأفريقي لموسم 2023.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين 0/5 وجاءت لصالح الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات في نسخة 2019.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا التنزاني في الوصافة بمجموعته برصيد تسع نقاط.