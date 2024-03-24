دبلوماسي سابق: المعابر الطريقة الوحيدة لضمان وصول المساعدات للفلسطينيين

أكد السفير على الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى معبر رفح للمرة الثانية، لافتًا إلى أنه تفقد الأوضاع على المعبر الحدودي وعبّر عن موقف الأمم المتحدة بضرورة دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكستر نيوز”، اليوم الأحد، أنّ الزيارة تأتي في نطاق تحمل الأمم المتحدة المسؤولية التاريخية أمام العالم في عدم تنفيذ التزاماتها المنوطة، مشددًا على أنّ تصريحات جوتيريش هي محط اهتمام شديد من كل دول العالم.

الالتفاف حول نفاذ المساعدات من خلال الممرات الإنسانية مضيعة للوقت:

وأوضح أنّ الأمين العام للأمم المتحدة ركز في زيارته في هذه الأوقات، خصوصًا في رمضان، على أن كل محاولات الالتفاف حول إمكان نفاذ المساعدات الإنسانية من خلال الممرات البرية والمعابر هو مضيعة للوقت ونوع من النفاق، مهما كانت كثافة المساعدات التي تنفذ من خلال الإنزال الجوي.

وتابع، أن الوسيلة الوحيدة التي تضمن دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى مليوني فلسطيني هي المعابر البرية، لذلك كان يجب على مسؤول بهذا المستوى أن يشير إلى هذه النقاط.