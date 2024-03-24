موعد مباراة إيطاليا والإكوادور الودية والقناة الناقلة

يحتضن استاد ريد بول أرينا، المواجهة المثيرة التى ستجمع بين منتخب ايطاليا ونظيره منتخب الإكوادور، في المباراة الودية الدولية ضمن الفترة الحالية.



موعد مباراة ايطاليا والاكوادور

المباراة تقام في العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة أبوظبى الرياضية الاولى المفتوحة.

القناة الناقلة لمباراة ايطاليا والاكوادور

وأسندت قناة أبوظبى الرياضية مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق بلال أحمد علام.

تردد قناة أبوظبى الرياضية

يذكر ان تردد قناة ابوظبى الرياضية الاولى على القمر نايل سات هو 11411، معدل الترميز 30000، H.

كأس أمم أوروبا

وتستضيف ألمانيا النسخة القادمة من كأس أمم أوروبا التي ستنطلق في الرابع عشر من يونيو المقبل وتنتهي في الرابع عشر من يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، أبرزها المنتخب المضيف إلى جانب إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا وفرنسا والبرتغال وكرواتيا.

