استجابة للوفد... قطاع المعاهد يوفد لجان لمتابعة سير الدراسة بمعاهد قنا الأزهرية

علمت "الوفد" ان قطاع المعاهد الأزهرية التابع للازهر الشريف، أوفد عدة لجان متابعة لمحافظة قنا، خلال الأسابيع الماضية، وذلك لتقييم سير العملية التعليمية، الجولات شملت عدداً من المعاهد الازهرية التابعة لمنطقة قنا الأزهرية، بمختلف الإدارات الأزهرية بالمحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الانضباط الدراسى والإداري ونسب الغياب والحضور فى صفوف التلاميذ والطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بمعاهد قنا الأزهرية.

لجان قطاع المعاهد الازهرية الوفده، اطلعت خلال جولاتها التفقدية، علي سجلات غياب الطلاب والطالبات والتلاميذ ، وكذا دفاتر تحضير المعلمين، بالإضافة لتفقد الحجرات الدراسية، وحجرات التحول الرقمي و حجرات المعامل والأنشطة، و مكتبة المعاهد، وقاعات الحاسب الآلي، والفناء المدرسي، ودورات المياه، للوقوف على مدى نظافتها.

وشددت اللجان التفقدية خلال جولاتها على مشايخ المعاهد، علي السير في المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الحالي، والعمل علي تفعيل الأنشطة التربوية والمشاركة في مختلف المسابقات المعلن عنها، وذلك لجذب الطلاب للحضور للمعاهد الأزهرية مرة أخرى .

الغياب المدرسى ظاهرة تضرب المعاهد الأزهرية بقنا

وكانت "الوفد" قد نشرت تقريرًا تحت عنوان " الغياب المدرسى ظاهرة تضرب المعاهد الازهرية بقنا" ، تناولت فيه ظاهرة الغياب المدرسى بداخل المعاهد الازهرية بمختلف السنوات والمراحل الدراسية، وكذا ارتفاع نسبة غياب التلاميذ والطلاب عن الحضور للمعاهد الأزهرية، وذلك بعد اسابيع من بدء العام الدراسي الثاني .

هذا ولم يتوفر بعد" للوفد" او يكشف عما توصلت إليه تلك اللجان خلال جولاتها بداخل معاهد قنا الأزهرية، التى بدأت الأسابيع الماضية، وما اتخذته من إجراءات حيال نسب الغياب المرتفعه بداخل المعاهد سوء فى صفوف الطلاب والتلاميذ او فى صفوف الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.