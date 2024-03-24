تصدير 27 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 881 شاحنةبضائع و29 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامةومتنوعة و 332 شاحنة بضائع و21 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع عامةومتنوعة و 549 شاحنةبضائع و8 سيارات

وتغادر ميناء سفاجاالبحري اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 و السفينة BOS BOUTROS وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وتغادر الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3600 طن بضائع عامةومتنوعة و348 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1463 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات كم

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية

