مع الاقتراب من نهاية شهر مارس الجاري، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي في وقت سابق بزيادة المعاشات بنسبة 15%.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024.. ويتم صرف معاشات شهر أبريل 2024، يوم الإثنين الموافق 1 أبريل، على أن يستمر صرفها لمدة 6 أيام.

جدول صرف معاشات أبريل 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و2 أبريل لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية في يومي 3 و4 أبريل لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة في 5 و6 من أبريل لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر أبريل2024

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

يجب تسجيل اسم المستخدم.

عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

أخيرًا النقر على الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.