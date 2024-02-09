مدرسة الخضيرات الإعدادية تحتفل بأحد معلميها لبلوغه سن المعاش

نظمت مدرسة الخضيرات الإعدادية المشتركة، بقاعة الاجتماعات بمدرسة الخضيرات الابتدائية، حفلا لتكريم حسن سعيد معلم التربية الزراعية، وذلك لبلوغه سن المعاش، وسط حضور كبير من معلمي مدرستي الخضيرات الابتدائية والإعدادية، وأهالي قرية الخضيرات والقري المجاورة.

وقالت حنان حمدي منسق العلاقات العامة والإعلام بالمدرسة، أن المدرسة نظمت حفلا لتكريم حسن سعيد لبلوغه سن المعاش، وتنوعت فقرات الحفل ما بين فقرات غنائية وطنية، وإنشاد ديني احتفالا بذكري الإسراء والمعراج، وفقرة التنورة.

و أكدت عبير مالك مديرة المدرسة، أن إدارة المدرسة وهيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة دأبوا علي تنظيم احتفالات مماثلة للزملاء والزميلات المحالين للمعاش تقديرا وعرفانا بجهودهم في خدمة العملية التعليمية بالمدرسة.

ووجهت مالك، الشكر والتقدير لمعلمي مدرستي الخضيرات الابتدائية والإعدادية وأهالي قرية الخضيرات والقري المحاورة لمبادرتهم لحضور الحفل، وقدمت التهنئة للمعلم المحتفي به وتمنت له حياة مقبلة سعيدة مليئة بالحيوية والنشاط والقرب من الله.